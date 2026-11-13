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НовостиВ мире13 ноября 2026 13:26

Швеция может ограничить въезд для спортсменов из РФ по примеру Финляндии

Швеция хочет ограничить въезд для россиян, приезжающих в страну по визе для краткосрочной работы
Мария МАМАЕВА
Швеция может ограничить въезд для спортсменов из РФ по примеру Финляндии

Швеция может ограничить въезд для спортсменов из РФ по примеру Финляндии

Фото: REUTERS.

Власти Швеции могут ограничить въезд на территорию страны для российских спортсменов по примеру Финляндии и Норвегии. Об этом заявил исполняющий обязанность премьер-министра Швеции Ульф Кристерссон.

«Точка зрения Швеции очень близка к точке зрения Финляндии и Норвегии», - пояснил он на полях неформального саммита ЕС в Дублине.

Так Кристерссон прокомментировал ограничительные меры финских и норвежских властей, введенные в отношении российских спортсменов.

Ранее KP.RU сообщал, что в Финляндии ввели новые ограничения на въезд граждан России на территорию страны, которые вступят в силу с 16 ноября. Власти решили ограничить въезд российских граждан с «несущественными целями», включая краткосрочную работу по визе. Подобные рестрикции направлены и на то, чтобы не допускать в Финляндию российских профессиональных спортсменов.