Швеция может ограничить въезд для спортсменов из РФ по примеру Финляндии Фото: REUTERS.

Власти Швеции могут ограничить въезд на территорию страны для российских спортсменов по примеру Финляндии и Норвегии. Об этом заявил исполняющий обязанность премьер-министра Швеции Ульф Кристерссон.

«Точка зрения Швеции очень близка к точке зрения Финляндии и Норвегии», - пояснил он на полях неформального саммита ЕС в Дублине.

Так Кристерссон прокомментировал ограничительные меры финских и норвежских властей, введенные в отношении российских спортсменов.

Ранее KP.RU сообщал, что в Финляндии ввели новые ограничения на въезд граждан России на территорию страны, которые вступят в силу с 16 ноября. Власти решили ограничить въезд российских граждан с «несущественными целями», включая краткосрочную работу по визе. Подобные рестрикции направлены и на то, чтобы не допускать в Финляндию российских профессиональных спортсменов.