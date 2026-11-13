Вы здесь заказчик, а не проситель: юрист рассказал, как законно не платить за долгую подачу блюд и навязанный сервис в кафе

Юрист Манько: гости ресторана имеют право отказаться от заказа при задержке блюд Фото: Евгения ГУСЕВА.

Гости заведений общественного питания имеют полное право отказаться от заказа и не оплачивать его, если блюдо готовится дольше озвученного официантом времени, даже в том случае, если повар уже приступил к его приготовлению. Об этом изданию «Абзац» сообщил юрист Александр Манько, перечислив ключевые права потребителей в ресторанах и кафе.

По словам эксперта, при обнаружении в еде посторонних предметов (например, волоса) или при подозрении на использование некачественных ингредиентов посетитель может потребовать как замены блюда, так и полного возврата или исключения его стоимости из счета. Кроме того, ресторанам запрещено автоматически включать в чек сервисный сбор и чаевые. При наличии таких позиций клиент вправе потребовать перерасчет.

Юрист также обратил внимание на правила входа и сохранность имущества. Не пустить гостя в заведение из-за внешнего вида можно только при условии заблаговременного уведомления о наличии дресс-кода. Отказ по субъективным причинам является дискриминацией. Помимо этого, администрация несет полную ответственность за вещи, сданные в гардероб, независимо от наличия объявлений об обратном.

«Помните: ресторан — это не феодальное владение, а предприятие сферы услуг, где вы не проситель, а заказчик и потребитель», — заключил он.