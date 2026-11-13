Суд в Калининграде арестовал трёх человек за попытку пересечь границу с Польшей Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Суд Калининграда отправил под стражу трёх человек, пытавшихся тайно перейти польскую границу. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Двое парней 23 лет и 24-летняя девушка шли в обход пунктов пропуска, без документов. С собой везли ножи, топоры, верёвки, продукты и одежду. Группу остановили пограничники ФСБ.

Все трое стали фигурантами дела о незаконном пересечении госграницы (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 322 УК РФ). Дознаватель в ходатайстве об аресте подчеркнул: постоянного жилья и легального дохода в области у них нет, а планы пересечь границу они не оставили. Московский районный суд заключил их под стражу до 11 декабря 2026 года.

Летом стало известно, что в Финляндии двух человек заподозрили в незаконном пересечении границы с Россией. После попадания на территорию страны, они запросили убежище.