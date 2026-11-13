Суд приговорил экс-замглавы МЧС Кубани Симоненко к 14,5 годам колонии

Симоненко вменяли особо тяжкие статьи

Суд приговорил бывшего заместителя главы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко к 14 годам и 6 месяцам колонии по обвинению в организации покушений на убийство. Дело рассматривалось 13 ноября.

«Назначить Симоненко 14 лет 6 месяцев колонии строгого режима с лишением специального звания полковника внутренней службы», - говорится в решении Пролетарского районного суда Ростова-на-Дону.

Ранее KP.RU сообщал, что гособвинение потребовало для экс-чиновника 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, полковник МЧС был задержан прямо на рабочем месте в июле 2024 года. Симоненко вменяли особо тяжкие статьи - организацию двух покушений на убийство людей, находившихся в беспомощном состоянии, и приготовление к убийству по найму в составе организованной группы из корыстных побуждений.