Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире13 ноября 2026 13:40

Хуситы нанесли удар по штабу проправительственных сил в Адене на юге Йемена

Данные о возможных потерях среди проправительственных всил уточняются
Сергей ГАПЧУК
Хуситы нанесли удар по штабу проправительственных сил в Адене на юге Йемена

Хуситы нанесли удар по штабу проправительственных сил в Адене на юге Йемена

Фото: REUTERS.

Правящее на севере Йемена мятежное движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесло удар по штабу проправительственных сил в Адене на юге страны. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в местных органах власти.

"Ансар Алла" атаковало с помощью беспилотника штаб лагеря йеменской армии в районе Джебаль-Хадид во временной столице правительства в Адене", - сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что информация о возможных потерях среди проправительственных военных уточняется.

Как писал сайт KP.RU, в конце октября движение "Ансар Алла" провело шесть военных операций против энергетической инфраструктуры и аэропортов Саудовской Аравии.

Ранее хуситы атаковали международный аэропорт йеменского города Аден. По данным агентства Reuters, движение запустило по воздушной гавани две ракеты. На тот момент о пострадавших не сообщалось.