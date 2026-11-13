Госдума разрабатывает законодательные меры против скулшутинга Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Комитет Госдумы по информационной политике готовит предложения по правовому регулированию, которые должны помочь предотвратить вооруженные нападения в школах. Об этом председатель комитета Сергей Боярский сообщил по итогам встречи с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

Парламентарий сослался на исследования, согласно которым скулшутинг обладает «эффектом подражания»: широкая огласка массовых нападений подталкивает к новым аналогичным актам насилия. По его словам, от 20 до 30% вооруженных нападений в образовательных организациях совершаются как раз по следам ранее прогремевших и подробно освещенных инцидентов.

Боярский отметил, что с Львовой-Беловой и экспертами аппарата омбудсмена обсудили важность комплексного подхода — от профилактических мер до законодательных механизмов. Договорились продолжить работу совместно, а свои предложения по правовому регулированию комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи представит отдельно.

Впрочем, одними законами проблему не закрыть. Психолог Павел Решетов указал на другую сторону: подтолкнуть ребенка к нападению на учеников и работников школы могут травля, отсутствие доверия и взаимопонимания с учителями и родителями.