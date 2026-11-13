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НовостиПроисшествия13 ноября 2026 13:56

Сын расчлененных в Ростове пенсионеров признался во всем: жуткие слова попали на видеовидео

Видео допроса сына расчлененных в Ростове пенсионеров появилось в Сети
Марк СОКОЛОВ
Сын расчлененных в Ростове пенсионеров признался во всем: жуткие слова попали на видео

Сын расчлененных в Ростове пенсионеров признался во всем: жуткие слова попали на видео

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Сети появилось видео допроса сына пенсионеров, тела которых нашли расчлененными в Ростове-на-Дону. Кадры опубликовало следственное управление СК России по Ростовской области.

На записи видно, как подозреваемого сначала проводят по коридору, после чего следователь объявляет ему о задержании в порядке статей 91 и 92 УПК РФ. Мужчину подозревают в убийстве двух человек по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ.

Сын расчлененных в Ростове-на-Дону пенсионеров признался в убийстве

«Да, признаю», — ответил задержанный на вопрос о признании вины.

Останки пожилых супругов обнаружили 11 ноября. Одно из тел находилось в холодильнике в квартире, другое — в гараже возле дома. По подозрению в расправе разыскивали 49-летнего сына погибших. Его задержали 12 ноября на территории ДНР и доставили в Ростов-на-Дону.

Ранее «КП – Ростов-на-Дону» выяснил, что тревогу забили родственники пенсионеров, которые перестали отвечать на звонки еще в сентябре. При этом их сын первоначально утверждал, что родители уехали в Крым. Позднее оперативники обнаружили в квартире следы крови, которые кто-то пытался тщательно замыть.