Генпрокуратура признала нежелательной Eurovision Mission to Europe* в России

Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве Фото: Евгения ГУСЕВА.

Генеральная прокуратура России запретила на территории страны работу британской неправительственной организации Eurovision Mission to Europe*. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Сами представители организации утверждают, что занимаются благотворительной помощью. Сообщество поддерживает христианские общины Восточной Европы. Как отмечает ведомство, оно было сформировано якобы с целью продвижения христианской веры, но на самом деле этого не делает.

«По решению Генеральной прокуратуры Российской Федерации признана нежелательной деятельность организации Eurovision Mission to Europe*», - сказали в Генпрокуратуре.

Ранее стало известно, что Росфинмониторинг расширил реестр террористов и экстремистов. Ведомство добавило в перечень ассоциацию «За свободную Россию»**.

*- организация признана нежелательной на территории России.

**- организация, внесенная Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.