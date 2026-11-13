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НовостиОбщество13 ноября 2026 13:57

Генпрокуратура признала нежелательной Eurovision Mission to Europe* в России

Генеральная прокуратура России запретила на территории страны работу Eurovision Mission to Europe*
Арина СЕРОВА
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве

Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Генеральная прокуратура России запретила на территории страны работу британской неправительственной организации Eurovision Mission to Europe*. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Сами представители организации утверждают, что занимаются благотворительной помощью. Сообщество поддерживает христианские общины Восточной Европы. Как отмечает ведомство, оно было сформировано якобы с целью продвижения христианской веры, но на самом деле этого не делает.

«По решению Генеральной прокуратуры Российской Федерации признана нежелательной деятельность организации Eurovision Mission to Europe*», - сказали в Генпрокуратуре.

Ранее стало известно, что Росфинмониторинг расширил реестр террористов и экстремистов. Ведомство добавило в перечень ассоциацию «За свободную Россию»**.

*- организация признана нежелательной на территории России.

**- организация, внесенная Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.