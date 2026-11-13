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НовостиЗвезды13 ноября 2026 13:59

Актёр из «Физрука» Даниил Вахрушев впервые станет отцом

Звезда сериала «Физрук» поделился с подписчиками важной новостью
Людмила МИТРОХИНА
Актер Даниил Вахрушев

Актер Даниил Вахрушев

Фото: Борис КУДРЯВОВ.

33-летний актер Даниил Вахрушев, звезда сериала «Физрук», впервые станет отцом. О радостной новости он рассказал у себя в блоге, опубликовав фото с беременной возлюбленной Елизаветой Ефремовой.

На фотографиях актёр и его возлюбленная запечатлены вместе. Вахрушев отметил, что это событие стало одним из самых значимых в его жизни.

Напомним, Вахрушев состоит в отношениях с Елизаветой Ефремовой, бывшей профессиональной баскетболисткой и телепродюсером. Пара познакомилась на съемках фильма «Хоккейные папы». Отмечается, что девушка вначале воспринимала актера как друга, но потом поняла, что испытывает к нему симпатию. Елизавета призналась в чувствах, они оказались взаимными.

Ранее KP.RU рассказал, какие актрисы решились на позднее материнство. Они не побоялись поставить карьеру на паузу ради счастья стать мамой.