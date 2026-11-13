На Урале врачи достали из головы мужчины пулю, с которой он прожил 30 лет Фото: Минздрав Свердловской области

В Свердловской области врачи спасли мужчину и достали из его головы пулю, с которой он жил последние 30 лет. Об этом сообщило издание "КП-Екатеринбург" со ссылкой на региональный Минздрав.

"В больницу пациент обратился из-за внезапно возникших нарушений зрения, головной боли и шаткой походки. Он принимал обезболивающие, но они не помогали, а неприятные симптомы мешали работать", - говорится в публикации.

По словам врачей, диагноз не удалось установить сразу, поскольку такие симптомы возможны и при ишемическом инсульте, и, например, при энцефалопатии Вернике.

Издание отметило, что пациенту была сделана компьютерная томография, которая выявила в его черепе посторонний предмет. Мужчина вспомнил, что в 90-х получил ранение, и пуля попала в пирамиду височной кости. На тот момент медики решили не убирать ее из-за высокого риска.

Уральские хирурги аккуратно удалили пулю, предположительно, от пневматической винтовки. На фоне терапии за короткое время мужчине стало лучше.

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