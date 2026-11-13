Эксперт рассказал, как мошенники используют ИИ

IT-эксперт Тимаев: мошенники начали использовать популярность ИИ для обмана Фото: Ольга ЮШКОВА.

Злоумышленники стали активно применять тему искусственного интеллекта в качестве новой приманки для хищения личных данных и денежных средств граждан. Об опасных схемах обмана в беседе с Lenta.ru предупредил IT-эксперт Михаил Тимаев.

По словам эксперта, на фоне повального увлечения нейросетями и стремления пользователей не отставать от технологических трендов мошенники предлагают удобные, но фальшивые пакетные подписки — например, доступ к десятку популярных ИИ-сервисов по одному платежу. В Telegram и через сторонние боты распространяется множество подобных предложений от сомнительных посредников. Доверчивые граждане теряют бдительность, оформляя подписку, не проверяя легальность сервиса и не изучая правила обработки данных.

«Предложение получить десять нейросетей по одной подписке выглядит удобным: не нужно отдельно разбираться с регистрацией и оплатой каждого сервиса. Этим интересом пользуются мошенники», — пояснил Тимаев.

Под предлогом подключения к платформе аферисты выманивают у жертв персональные данные, просят авторизоваться через сторонние сервисы, ввести код подтверждения из смс или установить неизвестное приложение. На практике под видом активации подписки граждане часто открывают злоумышленникам доступ к своим аккаунтам в мессенджерах, электронной почте и банковским картам.

Эксперт рекомендует тщательно проверять информацию о продавце до совершения любых платежей: изучать отзывы на независимых площадках, уточнять условия подписки и правила работы с данными. Если установить надежность поставщика услуг не удается, от покупки лучше отказаться. Кроме того, специалисты призывают никогда не передавать коды из сообщений и не давать сторонним программам лишние разрешения на устройстве.

Эксперт по спам-анализу Дмитрий Моряков предупредил о мошеннических схемах в период распродаж. Злоумышленники рассылают поддельные письма от имени магазинов, пытаясь украсть личные и платёжные данные, передает Царьград.

Как сообщает ОТР, мошенники уже используют новогоднюю тематику для кражи учетных записей в мессенджерах, рассылают сообщения под видом официальных аккаунтов с ссылками на фишинговые сайты, где под предлогом проверки или подтверждения личности выманивают личные данные пользователей. Эксперты прогнозируют рост активности этой схемы в преддверии праздников.