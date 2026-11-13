Врач назвала минимальное количество часов сна для сохранения здоровья. Фото: Jan Tepass / imageBROKER / Shutterstock

Сон продолжительностью менее семи часов в сутки на регулярной основе наносит серьезный вред организму, приводя к накоплению хронической усталости и рискам развития опасных заболеваний. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала врач-невролог и сомнолог Анна Суша.

По словам специалиста, для большинства взрослых оптимальная норма составляет от семи до девяти часов сна в сутки. Хотя эпизодический недосып в течение пяти-шести часов человек способен перенести без критических последствий, хронический дефицит постепенно разрушает здоровье.

«Для большинства взрослых нормальная продолжительность сна — 7–9 часов в сутки. Это не жесткая норма для каждого, однако регулярный сон менее семи часов рассматривается как недостаточный», — пояснила врач.

Сомнолог отметила, что шестичасовой сон многие ошибочно воспринимают за норму, привыкая к фоновой усталости. При этом когнитивные функции — скорость реакции, внимание и способность принимать решения — уже ухудшаются, а со временем возрастает риск гипертонии, набора лишнего веса, диабета второго типа, а также сердечно-сосудистых и тревожных расстройств.

Режим в пять часов сна эксперт охарактеризовала как выраженный хронический недосып, при котором организм теряет способность полноценно восстанавливать нервную систему, регулировать метаболизм и поддерживать иммунитет.

Главными признаками нехватки сна являются тяжелое утреннее пробуждение, использование нескольких будильников, дневная сонливость и постоянная тяга к кофе. Попытки отоспаться в выходные дни лишь частично компенсируют дефицит, но дополнительно сбивают внутренние биоритмы. В то же время избыточный сон, более девяти-десяти часов с постоянным чувством разбитости, может указывать на скрытые проблемы со здоровьем, включая апноэ, анемию или депрессию.