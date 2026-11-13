Александр Моор: «Строить для детей — это счастье»

Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел неформальную встречу с учащимися Тюменской физико-математической школы и московской Школы Газпромбанка. Разговор в формате «вопрос — ответ» глава региона прокомментировал в своем официальном канале в мессенджере МАКС, выразив уверенность, что идеи нынешних школьников в будущем принесут пользу и регионам, и всей стране.

Столичные гости, работающие над интерактивной энциклопедией «Россия глазами детей», интересовались историей и сегодняшним днем Тюменской области. Ключевыми темами стали экономическое развитие и создание в Тюмени Межуниверситетского кампуса.

Александр Моор начал разговор с воспоминаний о собственных школьных годах, любимых педагогах и тренерах: «У меня о школе самые яркие воспоминания. Мне сильно повезло с учителями. Дай бог, чтобы и на вашем жизненном пути встречались такие люди».

Отвечая на вопрос о главных вызовах, стоящих перед областью и Россией в целом, губернатор назвал развитие экономики. Он рассказал о крупных инвестпроектах в промышленности, АПК и туризме.

«Если нет экономики – нет бюджета, нет доходов, невозможно развивать все остальные сферы нашей жизни», — подчеркнул Александр Моор.

Среди первоочередных задач он также выделил демографию и технологии: «Мы с вами, и вы в первую очередь, должны обеспечить технологическое и экономическое лидерство нашей страны. Мы не должны отстать по ключевым технологиям – искусственный интеллект, роботизация. Очень много технологий, связанных со сбережением здоровья и продолжительностью жизни. Новые материалы. Космос. Безопасность».

Межуниверситетский кампус мирового уровня, создаваемый в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», губернатор назвал важным для региона: «Перед нами стоит задача удержать в Тюменской области и привлечь из других регионов талантливых ребят. Мы понимаем, что вряд ли создадим глобальную конкуренцию столичным вузам. Но совершенно точно сможем создать новые условия для технологического творчества и саморазвития».

На личном примере Александр Моор доказал, что крепкая семья не мешает карьере. «Строительство новых детских садов и школ – наша постоянная задача. Строить для детей – это счастье», — сказал он. Напоследок губернатор пожелал школьникам не останавливаться на достигнутом: «Самую интересную книгу я еще не прочитал, самый интересный фильм еще не посмотрел, самый интересный проект еще не сделал».