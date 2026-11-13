Суд Украины отказал монастырю УПЦ в доступе к двум храмам Киево-Печерской лавры Фото: Алексей БУЛАТОВ.

На Украине суд отказал монастырю канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в доступе к двум храмам Киево-Печерской лавры. Об этом говорится в заявлении Союза православных журналистов.

Уточняется, что суд отклонил апелляцию монастыря УПЦ на доступ к Успенскому собору и Трапезному храму. С 2023 года украинские власти запретили Украинской православной церкви проводить в них богослужения.

В декабре 2022 года действие договора об аренде УПЦ Верхней лавры, однако Минкультуры и заповедник «Киево-Печерская лавра» отказались его продлевать. Позднее в одностороннем порядке также был разорван контракт с УПЦ на аренду помещений на территории Нижней лавры. Корпуса, в которых ранее жили монахи, были опечатаны, а вход в лавру для посетителей закрыли.

Ранее KP.RU сообщал, что госслужба Украины по этнополитике и свободе совести обвинила Балтскую епархию канонической УПЦ в связях с Русской православной церковью. В ГЭСС также напомнили, что РПЦ является запрещенной на Украине иностранной религиозной организацией.