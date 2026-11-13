Медведев: Депутатам не следует прятаться за авторитетом Путина Фото: REUTERS.

Работа депутатов должна быть видна избирателям и не должна скрываться за авторитетом президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

По его словам, партия обязана поддерживать свое влияние в обществе и лишь в этом случае ей и дальше будет способствовать успех.

"Да, есть колоссальная роль, огромный авторитет Владимира Владимировича Путина. Но мы с вами понимаем, люди же не так голосуют. Они думают в том числе и о том, а что будет делать их конкретный представитель", - сказал политик.

По его словам, если этой работы не видно, то в таком случае не скроешься даже за авторитетом главы государства или за авторитетом тех или иных политических лиц или организаций.

Как писал сайт KP.RU, ранее российский лидер указал, что на депутатах Госдумы лежит огромная ответственность перед людьми, которые поддержали их на выборах. Эффективность власти определяется выполнением запросов общества и наказов избирателей, подчеркнул Путин.