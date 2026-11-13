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НовостиВ мире13 ноября 2026 14:20

Стало известно, как общались Москва и Лондон после высылки военного атташе

Келин: Лондон передавал РФ сведения через посла после высылки военного атташе
Людмила МИТРОХИНА
Андрей Келин, бывший посол РФ в Великобритании

Андрей Келин, бывший посол РФ в Великобритании

Фото: REUTERS.

Великобритания продолжала передавать информацию через посольство после высылки российского военного атташе в 2024 году. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол РФ в Великобритании Андрей Келин. Свое мнение он выразил в интервью ИС «Вести».

«То есть британцы обрубили этот канал связи сами, и потом начался такой вой: "Как же так, связи-то нужны ведь с русскими". Пытались передавать что-то через меня», — резюмировал Келин, отвечая на вопрос журналиста о расширении сотрудничества в дипломатической сфере между РФ и Великобританией.

Напомним, что в мае 2024 года Лондон объявил российского военного атташе сотрудником военной разведки и выслал его. Российский МИД пришел в недоумение после действий Лондона. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва даст соответствующий ответ происходящему.