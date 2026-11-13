Железнодорожный парк Украины иссякает: за год уничтожено огромное количество локомотивов Фото: REUTERS.

С начала 2022 года Украина лишилась 630 локомотивов, причём почти 400 из них — только за этот год. Такие цифры в Верховной раде озвучил министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Николай Калашник.

По словам чиновника, потери железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава будут только расти. Только в ноябре зафиксировали 15 случаев повреждения подвижного состава — и это лишь официальная статистика, которую министр привёл депутатам.

«Укржелдорога» теряет технику такими темпами, что скоро это станет проблемой не только для грузоперевозок, но и для всей экономики страны. Восполнить парк локомотивов в нынешних условиях практически нереально — закупки новой техники требуют времени и денег, которых нет.

Для сравнения: за весь прошлый год Украина потеряла меньше локомотивов, чем за неполные 12 месяцев нынешнего.

Ещё в прошлом году стало известно, что Украина рискует остаться без железнодорожного сообщения. Уже тогда сообщалось, что перевозчик несет миллиардные убытки.