Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 ноября 2026 14:23

Суд арестовал подозреваемого в убийстве пожилых родителей в Ростове-на-Дону

Ранее подозреваемый в убийстве и расчленении родителей признал свою вину
Сергей ГАПЧУК
Суд арестовал подозреваемого в убийстве пожилых родителей в Ростове-на-Дону

Суд арестовал подозреваемого в убийстве пожилых родителей в Ростове-на-Дону

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Суд арестовал подозреваемого в убийстве своих пожилых родителей в Ростове-на-Дону мужчину. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на инстанцию.

13 ноября СК РФ по Ростовской области сообщил, что подозреваемый в убийстве и расчленении родителей-пенсионеров признал свою вину в содеянном. На опубликованных кадрах 49-летний мужчина отвечает на вопросы следователя. В частности, его спрашивают, признает ли он вину в совершенном преступлении.

Напомним, 11 ноября были обнаружены тела пожилых супругов с признаками насильственной смерти. По данным правоохранителей, останки одного из погибших находились в холодильнике в квартире, другого — в гараже возле дома.