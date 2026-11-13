Суд арестовал подозреваемого в убийстве пожилых родителей в Ростове-на-Дону Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Суд арестовал подозреваемого в убийстве своих пожилых родителей в Ростове-на-Дону мужчину. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на инстанцию.

13 ноября СК РФ по Ростовской области сообщил, что подозреваемый в убийстве и расчленении родителей-пенсионеров признал свою вину в содеянном. На опубликованных кадрах 49-летний мужчина отвечает на вопросы следователя. В частности, его спрашивают, признает ли он вину в совершенном преступлении.

Напомним, 11 ноября были обнаружены тела пожилых супругов с признаками насильственной смерти. По данным правоохранителей, останки одного из погибших находились в холодильнике в квартире, другого — в гараже возле дома.