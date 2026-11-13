Врач предупредила о смертельной опасности герпеса для новорожденных

Врач объяснила, почему людям с герпесом нельзя целовать младенцев. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Контакт новорожденного с человеком, у которого есть герпес, может привести к опасным последствиям для здоровья малыша. Врач Ольга Уланкина рассказала, на какие симптомы важно обратить внимание. Об этом пишет РИАМО.

«Если у малыша поднялась температура, пропал аппетит, появилась вялость или образовались мелкие пузырьки на губах, на коже вокруг рта или глаз, медлить нельзя. У детей первых недель жизни герпетическая инфекция способна за считанные дни перейти в генерализованную форму с поражением головного мозга», – сказала Уланкина.

По словам врача, при подозрении на заражение вирусом Эпштейна – Барр родителей должны насторожить высокая температура, болезненное увеличение шейных лимфоузлов, налет на миндалинах и выраженная слабость. При этом полностью запрещать родственникам целовать младенца необязательно. Достаточно соблюдать разумные меры предосторожности, особенно в первый год жизни ребенка.

Человека с активными герпетическими пузырьками или свежими следами высыпаний необходимо отстранить от близкого контакта с малышом. Уланкина также посоветовала родителям заранее обсуждать с родственниками возможные риски и просить их не прикасаться к лицу ребенка.

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