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НовостиВ мире13 ноября 2026 14:28

Умер Кристиан Казинс, один из детей-близнецов из фильма «Няньки»

Актер Кристиан Казинс умер на 44-м году жизни
Мария МАМАЕВА
Кристиан и Джозеф Казинсы в фильме "Няньки"

Кристиан и Джозеф Казинсы в фильме "Няньки"

Умер актер Кристиан Казинс, сыгравший роль одного из детей-близнецов в фильме «Няньки». На момент смерти ему было 43 года. Об этом сообщает новостной портал TMZ.

«Кристиан, который вместе со своим братом-близнецом Джозефом Казинсом также снимался в телешоу «Knots Landing» с 1987 по 1993 год, скончался 20 октября», - говорится в сообщении.

Как заявил сводный брат актера, Йонас Розер, Казинс долгое время страдал от заболевания печени. Он также описал его как полного страсти и энергии человека с захватывающими историями и грандиозными мечтами.

В детстве Кристиан Казинс также сыграл в фильме «Детсадовский полицейский», где снимался вместе с Арнольдом Шварценеггером.

Ранее KP.RU сообщал, что в возрасте 39 лет умер российский актер театра и кино Иван Скицан. Уточняется, что он скончался на фоне продолжительной болезни - у артиста обнаружили онкологию.