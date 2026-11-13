Сына бывшего сенатора Петербурга Тюльпанова арестовали за ссылку в Telegram

Владислава Тюльпанова арестовали на семь суток Фото: Олег УКЛАДОВ.

Владислава Тюльпанова, сына экс-сенатора из Санкт-Петербурга Вадима Тюльпанова, арестовали на семь суток за публикацию ссылки в Telegram. Об этом сообщает «КП-Петербург» со ссылкой на материалы суда.

21-летнему молодому человеку назначили административный арест по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ. Поводом стала проверка, которую 12 ноября провели сотрудники УМВД по Центральному району.

В открытом доступе в Telegram-канале Тюльпанова правоохранители обнаружили ссылку на его аккаунт в соцсети, деятельность которой запрещена на территории РФ. Рядом со ссылкой размещалась подпись, поясняющая, что парень публикует посты в основном в этой соцсети. По версии правоохранителей, таким образом он побуждал подписчиков переходить по ссылке и оформлять подписку на запрещенный ресурс.

«Тюльпанов вину полностью признал», - заявили в суде.

Ранее KP.RU сообщал, что в прошлом Владислав Тюльпанов имел роман с порноактрисой Катей Самбукой. В 2024 году парень сделал ей предложение и чуть позже они стали супружеской парой. Однако брак не продлился долго, в том же году молодые люди решили расстаться.