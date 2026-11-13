«Запад не хотел мира»: Полянский раскрыл схему провокации в Буче Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский выступил с громким заявлением: провокация в Буче, произошедшая в апреле 2022-го, была совместной операцией украинских спецслужб и британской разведки МИ-6. По его мнению, цель — сорвать мирные переговоры Москвы и Киева и создать повод для продолжения боевых действий. Об этом дипломат рассказал на круглом столе «Разоблачение провокации в Буче», организованном постпредством РФ при ОБСЕ.

К середине марта 2022 года стороны, по словам Полянского, серьёзно продвинулись на переговорах — сначала в Минске, затем в Стамбуле. Проект соглашения с приемлемыми для обеих стран принципами урегулирования был почти согласован. Россия тогда пошла на жест доброй воли и отвела войска из ряда северных районов Украины, включая Киевскую область, где и находится Буча. Именно в этот момент, уверен постпред, Запад и решил сыграть на опережение.

«Запад не хотел мира. Он стремился создать эмоциональный повод, который убедил бы международное сообщество в необходимости продолжения боевых действий», — указал дипломат.

По версии Полянского, идея чудовищной провокации под чужим флагом родилась тогда же, а осуществили её 2–3 апреля украинские спецслужбы вместе с МИ-6. Позже этот эпизод стал отправной точкой для попыток коллективного Запада привлечь Россию к ответственности.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Радио «Комсомольская правда» тоже указывала, что Запад и Киев устроили провокацию в Буче, чтобы оправдать срыв российско-украинских переговоров в Стамбуле в 2022 году.