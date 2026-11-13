Генпрокурор США начал жить на военной базе: он переехал вслед за другими политиками Белого дома

Fox: генпрокурор США Бланш уже пару месяцев живет на военной базе в Вашингтоне. Фото: Samuel Corum - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Генпрокурор и глава Минюста США Тодд Бланш уже как пару месяцев живет на территории военной базы, расположенной в столице страны. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил телеканал Fox News.

Источники издания не раскрыли ни точное место проживания чиновника, ни причину переезда. Однако, как стало известно, Бланш оказался не единственным представителем американской администрации, который сменил место жительства.

Оказалось, что на эту же базу перебрались глава Министерства войны Пит Хегсет и госсекретарь Марко Рубио. Кроме того, на территории военного учреждения недавно поселился министр финансов Скотт Бессент. Согласно сведениям телеканала, последнему якобы угрожают власти Ирана.

Ранее хакерская группировка ShinyHunters рассказала о взломе серверов Федерального бюро расследований США. Представители сообщества утверждают, что имеют доступ ко всем персональным данным сотрудников ведомства.