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НовостиПроисшествия13 ноября 2026 14:42

Девять многоквартирных домов получили повреждения при атаке дронов по Ростову

Некоторые дома в Ростове остались без тепла из-за повреждений инфраструктуры
Семен ЗИМИН
Девять многоквартирных домов получили повреждения при атаке дронов по Ростову

Девять многоквартирных домов получили повреждения при атаке дронов по Ростову

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Ночная атака беспилотников на Ростов-на-Дону обернулась повреждениями для девяти многоквартирных домов. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин в «Максе».

«В результате ночной атаки БПЛА пострадали девять многоквартирных домов. Для удобства горожан на базе лицея №71 (ул. Таганрогская, 139/6) организована работа оперативного штаба по приему заявлений от пострадавших жителей», — говорится в публикации.

Без тепла остались 114 домов в Октябрьском районе. В мэрии рассчитывают, что в 79 из них отопление вернется в самое ближайшее время.

Отдельно досталось воздушной теплотрассе — из-за повреждения трубы тепло пропало еще в 35 домах. Коммунальщики уже на месте и устраняют неполадки.

Напомним, что ночью Ростовскую область атаковали больше 120 дронов. Губернатор Юрий Слюсарь доложил о пострадавшем человеке и разрушениях на земле.