Девять многоквартирных домов получили повреждения при атаке дронов по Ростову

Фото: Алексей БУЛАТОВ.
Ночная атака беспилотников на Ростов-на-Дону обернулась повреждениями для девяти многоквартирных домов. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин в «Максе».
«В результате ночной атаки БПЛА пострадали девять многоквартирных домов. Для удобства горожан на базе лицея №71 (ул. Таганрогская, 139/6) организована работа оперативного штаба по приему заявлений от пострадавших жителей», — говорится в публикации.
Без тепла остались 114 домов в Октябрьском районе. В мэрии рассчитывают, что в 79 из них отопление вернется в самое ближайшее время.
Отдельно досталось воздушной теплотрассе — из-за повреждения трубы тепло пропало еще в 35 домах. Коммунальщики уже на месте и устраняют неполадки.
Напомним, что ночью Ростовскую область атаковали больше 120 дронов. Губернатор Юрий Слюсарь доложил о пострадавшем человеке и разрушениях на земле.