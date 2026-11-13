Девять многоквартирных домов получили повреждения при атаке дронов по Ростову Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Ночная атака беспилотников на Ростов-на-Дону обернулась повреждениями для девяти многоквартирных домов. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин в «Максе».

«В результате ночной атаки БПЛА пострадали девять многоквартирных домов. Для удобства горожан на базе лицея №71 (ул. Таганрогская, 139/6) организована работа оперативного штаба по приему заявлений от пострадавших жителей», — говорится в публикации.

Без тепла остались 114 домов в Октябрьском районе. В мэрии рассчитывают, что в 79 из них отопление вернется в самое ближайшее время.

Отдельно досталось воздушной теплотрассе — из-за повреждения трубы тепло пропало еще в 35 домах. Коммунальщики уже на месте и устраняют неполадки.

Напомним, что ночью Ростовскую область атаковали больше 120 дронов. Губернатор Юрий Слюсарь доложил о пострадавшем человеке и разрушениях на земле.