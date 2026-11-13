The Guardian: в Дании призвали страны ЕС увеличить поддержку Украины Фото: REUTERS.

В Дании призвали страны Европейского союза увеличить поддержку Украины на фоне приближающейся зимы. С таким заявление выступила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, ее слова передает издание The Guardian.

«Было бы очень хорошо, если бы каждый внес свой вклад», - высказалась премьер во время обсуждения новой помощи для Киева с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

Ранее KP.RU сообщал, что глава киевского режима Владимир Зеленский выпросил у Евросоюза экстренную помощь для Украины. Как заявил бывший комик, сейчас страна испытывает проблемы в энергетической сфере.

Хуже всего дела обстоят в Киеве, Днепропетровской, Сумской, Донецкой областях и Херсоне - там наблюдаются трудности с поставкой электричества, воды и тепла. По словам Зеленского, он уже обсудил с представителями ЕС дополнительную энергетическую и гуманитарную помощь для подготовки к зиме.