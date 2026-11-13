Компания Apple запатентовала бренд Airplay в России Фото: REUTERS.

Американская компания Apple запатентовала бренд Airplay в России. Об этом сайт KP.RU выяснил c помощью сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

Согласно представленным данным, бренд американской корпорации был зарегистрирован 9 ноября. Исключительные права на товарный знак Airplay продлятся до июня 2035 года.

В рамках бренда планируется предоставлять компьютерное обеспечение для передачи, приема, воспроизведения и хранения аудиофайлов, а также видео, изображений и мультимедийного контента.

Напомним, что Apple остановила поставки и продажи своей техники на территории России в марте 2022 года. В январе 2026 года Apple также официально зарегистрировала в РФ одноименный товарный знак.

Ранее KP.RU сообщал, что Роскомнадзор включил американские корпорации Apple и Microsoft в реестр организаторов распространения информации. Внесенные в перечень компании должны хранить все данные пользователей и их переписку на серверах в РФ. Также их необходимо передавать эту и другую информацию спецслужбам по первому требованию.