Психолог рассказал зумерам, как пережить пятницу 13-го

Арт-терапия поможет зумерам побороть боязнь пятницы 13-го. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ.

Пятница 13-е у некоторых людей вызывает тревогу и страх перед возможными неприятностями. Справиться с такими переживаниями зумерам помогут простые творческие упражнения. Психолог Родион Чепалов рассказал, как с помощью юмора и воображения изменить отношение к пугающей дате. Об этом пишет «Абзац».

«Принцип упражнения «Нарисуй своего внутреннего неудачника» основан на творчестве. Изобразите страх пятницы, 13-го, в виде чудовища. Пусть у него будут огромные зубы, 13 глаз и страшное имя. А теперь сделайте его смешным: пририсуйте розовые тапочки, бантик или пакет с покупками», – посоветовал Чепалов.

По словам психолога, есть и другие способы справиться с тревогой. Например, в упражнении «Смени саундтрек» нужно представить пугающую ситуацию под музыку из веселой комедии. Это помогает изменить эмоциональное восприятие происходящего, даже если само событие остается прежним.

Еще одна практика называется «Антигороскоп». Утром человеку предлагают записать три пугающих предсказания, а вечером проверить, какие из них действительно сбылись. Такой подход позволяет сопоставить тревожные ожидания с реальными событиями и не преувеличивать возможные неприятности.

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