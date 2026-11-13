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НовостиПолитика13 ноября 2026 15:08

Кремль предложил Киеву разминировать Константиновку, в ЕС раздрай, а Минфин хочет изменить уплату налога с вкладов: главные события 13 ноября

Песков: раз Киев якобы контролирует Константиновку, пусть сам и разминирует
Сергей ГАПЧУК
Песков: раз Киев якобы контролирует Константиновку, пусть сам и разминирует

Песков: раз Киев якобы контролирует Константиновку, пусть сам и разминирует

Фото: REUTERS.

Украина может самостоятельно разминировать подъездные пути к Константиновке в ДНР, если утверждает, что контролирует этот город. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что именно российские военные контролируют населенный пункт. В связи с этим Россия готова приступить к разминированию, которое продлится около пяти дней. Затем после согласования гарантий безопасности планируется провести гуманитарную операцию, пояснил пресс-секретарь президента РФ.

Песков отметил, что если Киев занимает противоположную позицию, то пусть самостоятельно проведет операцию по разминированию.

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