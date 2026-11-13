В Сургуте мужчина с ножом напал на участкового и отобрал у него пистолет

В Сургуте неизвестный с ножом напал на участкового и отобрал у него пистолет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Сургуте вооруженный ножом молодой человек напал на участкового. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.

«Находившийся в состоянии опьянения 24-летний местный житель прибыл на участковый пункт полиции с целью подачи заявления. Внезапно он достал нож и совершил нападение на участкового», - заявила глава пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре Ольга Абмайкина.

Согласно данным источника, мужчина с ножом напал на правоохранителя, отобрав у него пистолет. После этого нападавший скрылся с места инцидента. В настоящий момент ведутся розыскные мероприятия.

Ранее KP.RU сообщал, что в Краснодарском крае местный житель набросился на полицейских с бензопилой. Мужчина позвонил в дежурную часть и рассказал, что ему угрожают неизвестные, однако прибывшие на место правоохранители чуть не пострадали сами.