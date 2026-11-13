Европейцев даже не вспоминали: Захарова поделилась обидными для ЕС подробностями встречи Уиткоффа и Кушнера с Путиным

Захарова: участие ЕС в переговорах по Украине на встрече в Москве не обсуждалось Фото: МИД России

Тема участия представителей Европы в переговорах по урегулированию на Украине на встрече в Кремле президента РФ Владимира Путина и спецпосланников США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера не поднималась. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Насколько известно МИД России, данная тема в ходе переговоров со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве не обсуждалась", - подчеркнула дипломат в размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства комментарии.

Как писал сайт KP.RU, 12 ноября на переговорах в Москве российский лидер отметил, что РФ хотела бы, чтобы представители США и американская администрация в целом поработали с европейцами. По словам главы государства, это нужно, чтобы в конце концов Европа определилась с вопросом, чего она хочет - мира или войны.

Напомним, ранее Кремль сообщал, что Путин открыт к контактам с евролидерами.