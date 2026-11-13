ВС РФ днем атаковали объекты энергетики Украины, включая две подстанции

Армия России использовала дроны для поражения объектов на Украине, которые использовались ВСУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Вооруженные силы России днем 13 ноября нанесли серию ударов по объектам железнодорожной и энергетической инфраструктуры Украины, включая две подстанции. Информацию об этом распространила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

В ведомстве уточнили, что все цели использовались ВСУ. Объекты были успешно поражены.

«В результате удара поражены электроподстанции ПС-110 и ПС-330 в н.п. Шостка и поселке Воронеж Сумской области, обеспечивающие функционирование предприятий военной промышленности, выпускающих беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним», - сказано в сводке.

Ранее стало известно, что российская армия освободила сразу несколько территорий в зоне СВО. Наши солдаты смогли взять под контроль села Воскресенка в Запорожье и Шиловка в ДНР.