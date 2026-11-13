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НовостиПолитика13 ноября 2026 15:28

ВС РФ днем атаковали объекты энергетики Украины, включая две подстанции

Армия России использовала дроны для поражения объектов на Украине, которые использовались ВСУ
Арина СЕРОВА
Армия России использовала дроны для поражения объектов на Украине, которые использовались ВСУ

Армия России использовала дроны для поражения объектов на Украине, которые использовались ВСУ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Вооруженные силы России днем 13 ноября нанесли серию ударов по объектам железнодорожной и энергетической инфраструктуры Украины, включая две подстанции. Информацию об этом распространила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

В ведомстве уточнили, что все цели использовались ВСУ. Объекты были успешно поражены.

«В результате удара поражены электроподстанции ПС-110 и ПС-330 в н.п. Шостка и поселке Воронеж Сумской области, обеспечивающие функционирование предприятий военной промышленности, выпускающих беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним», - сказано в сводке.

Ранее стало известно, что российская армия освободила сразу несколько территорий в зоне СВО. Наши солдаты смогли взять под контроль села Воскресенка в Запорожье и Шиловка в ДНР.