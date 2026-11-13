«Прямой конфликт — вопрос времени»: на Западе пытаются образумить политиков в вопросе отношений с РФ Фото: REUTERS.

Финский политик Армандо Мема, представляющий партию «Альянс свободы», заявил, что Евросоюз может втянуться в прямой конфликт с Россией, если не перестанет накачивать Украину оружием и наращивать собственные военные мощности. Об этом он написал в соцсети X.

«Премьер-министр Эстонии Михал заявляет, что Европа не представляет угрозы для России. ЕС активно финансирует прокси-войну против России с явным намерением добиться ее стратегического поражения», — говорится в публикации.

По подсчётам политика, Брюссель уже вложил в поддержку Украины 400 миллиардов евро. Ещё 800 миллиардов уходят на переоснащение армий и создание «европейской армии», хотя на территории блока и так стоят войска НАТО. Мема считает, что игнорировать дальше озабоченность России по поводу безопасности нельзя, иначе прямое столкновение станет вопросом времени.

В Москве такие претензии слышат давно. Президент России Владимир Путин не раз говорил, что разговоры о «планах» напасть на страны НАТО — это способ западных политиков запугать собственных граждан и оправдать рост военных расходов.