Рособрнадзор: ЕГЭ переведут на отечественное ПО в 2027 году Фото: Олег РУКАВИЦЫН.

В 2027 году единый госэкзамен полностью переведут на отечественное программное обеспечение, а уже с 2028-го все сервисы для граждан станут доступны на «Госуслугах». Об этом сообщили в Рособрнадзоре.

Ранее стало известно, что Минпросвещения возвращает профильный ЕГЭ для тех, кто собирается поступать в педагогические вузы. Глава ведомства Сергей Кравцов напомнил, что раньше абитуриенты сдавали экзамен по предмету, соответствующему выбранной специальности, а потом от такого порядка отказались. Теперь всё возвращается на круги своя — будущим учителям снова придётся подтверждать знания по профилю.