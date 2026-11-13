Нечаев: РФ важно установить заказчиков теракта на "Северных потоках" Фото: Christophe Gateau DPA PA/ТАСС

Москве важно установить не только непосредственных исполнителей, но и заказчиков теракта на газопроводах "Северный поток". Об этом РИА Новости заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев, прокомментировав вопрос о судебном процессе в Гамбурге.

По его словам, российской стороне принципиально важно, чтобы дело было доведено до конца. По возможности не затягивать, уже все-таки больше четырех лет прошло, отметил дипломат.

"Нам важно установить не только собственно преступников, но нам важно установить и заказчиков", - сказал посол РФ.

Как писал сайт KP.RU, МИД РФ заявил, что Россия рассчитывает, что судебное разбирательство в Гамбурге по делу о диверсии на "Северных потоках" не превратится в очередной фарс. Москва намерена добиваться установления всех причастных к подрыву лиц.

Ранее в суде Гамбурга эксперт по взрывчатке из Федерального ведомства уголовной полиции ФРГ (BKA) назвал вероятный способ закладки зарядов под "СП". По его версии, взрывчатку могли разместить в баллонах для дайвинга.