Медведев оценил Каллас в роли переговорщика: "Просто глупая"

Медведев назвал Каллас глупой для роли переговорщика от ЕС Фото: REUTERS.

Глава евродипломатии Кая Каллас просто глупая для роли переговорщика с Москвой от Евросоюза. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Кая цитирует А. А. Громыко (!), пишет, что должна представлять Евросоюз и что "русские ее не хотят видеть" в этом качестве", - написал политик.

Он подчеркнул, что эту еврочиновницу вообще никто не хочет, но не потому, что она "жесткий переговорщик", а потому, что она просто глупая. И вообще ЕС никто пока на переговоры не звал, констатировал зампред Совбеза.

Ранее стало известно, что Каллас заявила о готовности представлять ЕС на переговорах с Россией по вопросам безопасности.