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НовостиПолитика13 ноября 2026 15:48

Медведев оценил Каллас в роли переговорщика: "Просто глупая"

Медведев назвал Каллас глупой для роли переговорщика от ЕС
Сергей ГАПЧУК
Медведев назвал Каллас глупой для роли переговорщика от ЕС

Медведев назвал Каллас глупой для роли переговорщика от ЕС

Фото: REUTERS.

Глава евродипломатии Кая Каллас просто глупая для роли переговорщика с Москвой от Евросоюза. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Кая цитирует А. А. Громыко (!), пишет, что должна представлять Евросоюз и что "русские ее не хотят видеть" в этом качестве", - написал политик.

Он подчеркнул, что эту еврочиновницу вообще никто не хочет, но не потому, что она "жесткий переговорщик", а потому, что она просто глупая. И вообще ЕС никто пока на переговоры не звал, констатировал зампред Совбеза.

Ранее стало известно, что Каллас заявила о готовности представлять ЕС на переговорах с Россией по вопросам безопасности.