Медведев оценил Каллас в роли переговорщика: "Просто глупая"

Фото: REUTERS.
Глава евродипломатии Кая Каллас просто глупая для роли переговорщика с Москвой от Евросоюза. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Кая цитирует А. А. Громыко (!), пишет, что должна представлять Евросоюз и что "русские ее не хотят видеть" в этом качестве", - написал политик.
Он подчеркнул, что эту еврочиновницу вообще никто не хочет, но не потому, что она "жесткий переговорщик", а потому, что она просто глупая. И вообще ЕС никто пока на переговоры не звал, констатировал зампред Совбеза.
Ранее стало известно, что Каллас заявила о готовности представлять ЕС на переговорах с Россией по вопросам безопасности.