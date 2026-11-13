Рособрнадзор: через год на «Госуслугах» можно будет решить все вопросы по ЕГЭ Фото: Ольга ЮШКОВА.

Через год портал «Госуслуги» станет универсальным инструментом для решения всех вопросов, связанных с ЕГЭ. Об этом говорится в сообщении от Рособрнадзора в официальном канале в «Максе».

«ЕГЭ становится не только честнее, но и технологичнее. В 2027 году проведение экзамена планируется полностью перевести на отечественное программное обеспечение, а уже с 2028 года все сервисы для граждан станут доступны на портале госуслуг», — говорится в сообщении от ведомства.

Отмечается, что до начала массового запуска будет доступен тестовый режим по всем 16 предметам ЕГЭ. Ранее KP.RU рассказал, какие вопросы будут содержаться в ЕГЭ в следующем году. Отмечается, что у Минпросвещения нет задачи усложнять экзамен, поэтому в вопросах не будет того, чему не учили в школе.