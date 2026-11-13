«Айдар»* устроил бунт на Украине, пришлось ехать главкому ВСУ: что произошло

Главкому ВСУ Драпатому пришлось лично урегулировать бунт военных полка «Айдар»* Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Михаилу Драпатому пришлось лично урегулировать бунт, возникший среди военнослужащих 24-го отдельного штурмового полка «Айдар»*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Это первый случай на Украине, когда человек уровня главкома едет в расположение подразделения уровня полка», - говорится в сообщении.

Ранее KP.RU сообщал, что боевики 24-го отдельного штурмового полка «Айдар»* устроили бунт, протестуя против решения главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого сменить командира подразделения.

Уточняется, что на эту должность главком ВСУ назначил своего человека. На фоне этого военнослужащие потребовали объяснить причины отстранения их доверенного.

* Украинский националистический батальон, признанный террористической организацией. Его деятельность в России запрещена