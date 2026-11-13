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НовостиЭкономика13 ноября 2026 17:01

ЦБ сохранил прогноз по возвращению инфляции к 4% к 2027 году

В Центробанке рассказали, что риски сохраняются
Людмила МИТРОХИНА
ЦБ сохранил прогноз по возвращению инфляции к 4% к 2027 году

ЦБ сохранил прогноз по возвращению инфляции к 4% к 2027 году

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Банк России прогнозирует возврат инфляции к 4% к 2027 году, несмотря на возросшие риски. Об этом сообщил регулятор.

«Мы сохраняем прогноз по возвращению инфляции к 4% в 2027 году», — отмечается в сообщении от ведомства в Telegram-канале.

Центробанк подчёркивает, что пересмотр долгосрочного прогноза по ключевой ставке обусловлен не единичными событиями, а их продолжительным влиянием на инфляционные процессы. Регулятор говорит, что риски сохраняются, именно поэтому была скорректирована траектория ключевой ставки.

Ранее KP.RU передало слова президента РФ Владимира Путина о ключевой ставке. Он считает, что этот показатель сейчас находится на довольно высоком уровне. Но правительство и Центробанк делают всё возможное, чтобы его снизить.