МИД РФ призвал США прекратить блокаду Кубы

Рябков отметил важность немедленного прекращения блокады Кубы со стороны США Фото: Иван МАКЕЕВ.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о важности незамедлительного прекращения торговой, топливной и финансовой блокады Кубы со стороны Вашингтона. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства по итогам телефонного разговора Рябкова со своим кубинским коллегой Херардо Пеньяльвером.

Министерство отметило, что стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего взаимодействия.

Подчеркивалось, что Рябков подтвердил принципиальную позицию РФ в отношении неприемлемости оказания экономического и силового давления на Кубу, необходимости незамедлительного прекращения торговой, топливной и финансовой блокады острова со стороны США.

Как писал сайт KP.RU, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва требует от Вашингтона снять экономическую, финансовую и энергетическую блокаду Кубы и исключить ее из списка "стран – спонсоров терроризма".

Стало известно, что кубинцы практически каждый день сталкиваются с новыми проблемами.