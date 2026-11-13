Грета Тунберг засмеялась, узнав о новых климатических протестах в ФРГ

Грета Тумберг Фото: REUTERS.

Грета Тунберг удивилась, узнав, что в Германии продолжаются протесты Fridays for Future против изменения климата. Об этом пишет немецкое издание RND со ссылкой на документальный фильм с интервью активистки.

«Правда? Они до сих пор это делают?» — издание передает слова экоактивистки.

Нужно отметить, что Тунберг основала движение Fridays for Future для климатических протестов в Европе. Сейчас она больше участвует в пропалестинских акциях. Она даже говорила, что поплатилась из-за своих идей. Тунберг рассказала, что ее пытали в израильской тюрьме, отказывали в еде и воде. А другие активисты, задержанные вместе с ней, не получали лекарственные препараты. Позже ее депортировали из Израиля. Вместе с ней страну покинули еще 170 активистов.