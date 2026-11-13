Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире13 ноября 2026 17:50

В ЕС назрел очередной раскол: при чем здесь глава Еврокомиссии

Bloomberg: фон дер Ляйен вызвала раскол ЕС обсуждением безопасности с Россией
Мария МАМАЕВА
Bloomberg: фон дер Ляйен вызвала раскол ЕС обсуждением безопасности с Россией

Bloomberg: фон дер Ляйен вызвала раскол ЕС обсуждением безопасности с Россией

Фото: REUTERS.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вызвала очередной раскол среди стран ЕС, допустив обсуждение гарантий безопасности в Европе с Россией. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как отмечает источник, фон дер Ляйен и ряд лидеров стран Евросоюза настаивают на готовности к переговорам. Таким образом они хотят удержать вовлеченность США и России в диалог, в том числе при обсуждении будущей архитектуры безопасности.

При этом некоторые другие лидеры европейских стран раскритиковали такую инициативу. Представители ЕС настаивают на необходимости прекращения огня в зоне конфликта до начала переговоров по Украине.

Ранее KP.RU сообщал, что президент РФ Владимир Путин рассказал об отказе Европы от создания новой системы безопасности. По словам главы государства, за пересмотр существующей архитектуры европейской безопасности выступает США, однако Брюссель не поддерживает инициативы.