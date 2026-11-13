Bloomberg: фон дер Ляйен вызвала раскол ЕС обсуждением безопасности с Россией Фото: REUTERS.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вызвала очередной раскол среди стран ЕС, допустив обсуждение гарантий безопасности в Европе с Россией. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как отмечает источник, фон дер Ляйен и ряд лидеров стран Евросоюза настаивают на готовности к переговорам. Таким образом они хотят удержать вовлеченность США и России в диалог, в том числе при обсуждении будущей архитектуры безопасности.

При этом некоторые другие лидеры европейских стран раскритиковали такую инициативу. Представители ЕС настаивают на необходимости прекращения огня в зоне конфликта до начала переговоров по Украине.

Ранее KP.RU сообщал, что президент РФ Владимир Путин рассказал об отказе Европы от создания новой системы безопасности. По словам главы государства, за пересмотр существующей архитектуры европейской безопасности выступает США, однако Брюссель не поддерживает инициативы.