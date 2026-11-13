ORF: в Вене освободили украинцев, которых подозревали в шпионаже Фото: REUTERS.

В Вене двух украинцев, которых подозревали в шпионаже на спецслужбы Украины, выпустили под залог. С каждого из них взяли по три тысячи евро. Об этом сообщает австрийская телерадиокомпания ORF.

«Двое предполагаемых членов украинской военной разведки, задержанных 5 октября в Вене, вновь оказались на свободе. Мужчины, подозреваемые в шпионаже, вышли на свободу после внесения залога в размере трех тысяч евро каждый», — говорится в сообщении от портала ORF.

Напомним, 5 октября этого года были задержаны мужчины, которых подозревают в шпионаже. По данным следствия, они вели скрытое наблюдение за административным зданием в Вене. Согласно законодательству, если бы их признали виновными, то им бы грозил срок до пяти лет лишения свободы.

Ранее KP.RU рассказал, что Европа, в частности Австрия, устала от украинцев. Страна лишает их социальных выплат и поддержки.