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НовостиВ мире13 ноября 2026 17:33

ORF: в Вене освободили украинцев, которых подозревали в шпионаже

Мужчины были задержаны в начале октября этого года
Людмила МИТРОХИНА
ORF: в Вене освободили украинцев, которых подозревали в шпионаже

ORF: в Вене освободили украинцев, которых подозревали в шпионаже

Фото: REUTERS.

В Вене двух украинцев, которых подозревали в шпионаже на спецслужбы Украины, выпустили под залог. С каждого из них взяли по три тысячи евро. Об этом сообщает австрийская телерадиокомпания ORF.

«Двое предполагаемых членов украинской военной разведки, задержанных 5 октября в Вене, вновь оказались на свободе. Мужчины, подозреваемые в шпионаже, вышли на свободу после внесения залога в размере трех тысяч евро каждый», — говорится в сообщении от портала ORF.

Напомним, 5 октября этого года были задержаны мужчины, которых подозревают в шпионаже. По данным следствия, они вели скрытое наблюдение за административным зданием в Вене. Согласно законодательству, если бы их признали виновными, то им бы грозил срок до пяти лет лишения свободы.

Ранее KP.RU рассказал, что Европа, в частности Австрия, устала от украинцев. Страна лишает их социальных выплат и поддержки.