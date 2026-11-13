42-летняя певица Аврил Лавин впервые стала мамой

Новость о беременности и рождении ребенка стала неожиданностью для поклонников Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Певица Аврил Лавин впервые стала мамой. Об этом 42-летняя исполнительница объявила в личном блоге.

Как сообщила Лавин, у нее родилась дочка. Артистка также опубликовала несколько фотографий вместе с объявлением. На одном из снимков она прижимает малышку к себе, а на другом держит ее за руку. Еще на одной фотографии показаны три пары кед Vans.

Новость о беременности и рождении ребенка стала неожиданностью для поклонников - до этого певица не рассказывала публично о своем положении. Аврил Лавин не стала раскрывать имя своей дочки, а также не рассказала об отце ребенка.

Ранее KP.RU сообщал, что американская певица Леди Гага впервые стала мамой. У артистки и ее жениха Майкла Полански появился сын. Впервые пару вместе с новорожденным заметили во время прогулки в Северной Калифорнии в сентябре 2026 года.