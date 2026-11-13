Минобороны России: за день ПВО сбили 7 дронов ВСУ Фото: ТАСС/Александр Река

В течение дня российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали семь украинских беспилотников над различными регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны России в своем канале в «Максе».

«В течение дня в период с 08:00 до 20:00 мск дежурными силами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного», — сообщили в министерстве.

БПЛА были уничтожены над Курской и Белгородской областями, а также над Московским регионом и Самарой.

Ранее KP.RU рассказал, что в ночь на 13 ноября РФ пережила одну из самых массированных атак на регионы РФ. Также была атакована Самарская область. ВСУ пытались атаковать промышленное предприятие. Из-за террористической атаки противника погибли четыре человека.