В Подмосковье похоронили актрису сериала "Метод" Янину Когут Фото: кино-театр.ру

В Московской области на Ястребковском кладбище Одинцовского городского округа похоронили актрису Янину Когут. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на семью артистки.

"Прошли отпевание и похороны на Ястребковском кладбище. Было достаточно много людей, коллеги пришли", — рассказала собеседница агентства.

Актриса Янина Когут известна широкому зрителю своими работами в таких картинах, как "Брат 2", "Небо. Самолет. Девушка", сериалах "Шифр" и "Конец света". В многосерийном фильме "Метод" актриса сыграла бабушку Грача.

Как писал сайт KP.RU, актриса театра и кино Янина Когут умерла 8 ноября. Ей было 75 лет. Незадолго до кончины артистку госпитализировали в медицинское учреждение. Однако подробности ее состояния и причины смерти не раскрывались.