Стало известно имя возможного преемника Хуанга на посту главы Nvidia

Экс-глава Nvidia Дженсен Хуанг

Совет директоров американской компании Nvidia обратился к главе британского разработчика чипов Arm Рене Хаасу на фоне поиска возможного преемника Дженсена Хуанга на посту руководителя Nvidia. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

"Совет директоров Nvidia обратился к генеральному директору Arm Рене Хаасу в поисках потенциального преемника Дженсена Хуанга", - говорится в публикации.

В материале уточнили, что Хаас возглавляет Arm, поддерживаемую SoftBank, с 2022 года. При этом в период с 2006 по 2013 год он уже работал в Nvidia. Кроме того, Хаас до сих пор поддерживает хорошие отношения с Хуангом и некоторыми членами совета директоров компании.

Собеседники издания полагают, что Хаас является одним из нескольких кандидатов на пост главы Nvidia. Однако нет каких-либо гарантий, что эту должность предложат именно ему или что он согласится ее занять.

Как писал сайт KP.RU, 12 ноября Дженсен Хуанг подал в отставку с поста гендиректора Nvidia после секс-скандала. На этом фоне рыночная капитализация технологической корпорации Nvidia сократилась примерно до 1,76 трлн долларов, что меньше на 180 млрд по сравнению с рекордными показателями начала октября.