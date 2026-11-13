Актер Дэвид Уоллиамс стал фигурантом расследования о сексуальных преступлениях. Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Актер и комик Дэвид Уоллиамс стал фигурантом расследования полиции Британии, связанного с преступлениями сексуального характера. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на заявление пресс-службы Скотленд-Ярда.

«В последние дни столичная полиция получила несколько заявлений о давних серьезных правонарушениях сексуального характера с участием мужчины старше 50 лет», - отмечается в заявлении правоохранителей.

Ранее The Guardian совместно с телеканалом ITV опубликовали материал, в котором говорилось об обвинениях в адрес Уоллиамса со стороны нескольких женщин. Они утверждали о склонении комиком нескольких несовершеннолетних к сексуальным отношениям, а также о домогательствах на рабочем месте.

При этом в полиции заявили, что данное расследование не связано с ранее сделанными публикациями.

Ранее KP.RU сообщал, что в мае 2025 года артиста Жерара Депардье приговорили к 18 месяцам лишения свободы условно за сексуальные домогательства к двум женщинам на съемочной площадке фильма «Зеленые ставни».