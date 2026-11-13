Посол РФ Барбин: В Дании у Киева есть индульгенция на любые действия Фото: REUTERS.

Киев имеет индульгенцию на любые действия в Дании, поэтому королевство готова спустить на тормозах уголовное дело о подрыве «Северных потоков». Об этом заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

«Дано ясно понять, что датская поддержка Украины будет продолжена вне зависимости от того, к какому выводу придет суд в Гамбурге», - подчеркнул дипломат.

По словам Барбина, позиция Копенгагена заключается в том, что пока Украина продолжает вооруженный конфликт с Россией, Киев имеет индульгенцию на свои действия в королевстве. Это и стало причиной отказа Дании на обращение РФ о правовой помощи по делу о «Северных потоках».

Ранее KP.RU сообщал, что Россия будет добиваться истины по теракту на «Северных потоках». Об этом заявил замминистра МИД РФ Дмитрий Любинский, говоря о судебном разбирательстве в Гамбурге по делу о диверсии.