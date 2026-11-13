Премьер Польши Туск объявил о прекращении финансирования помощи Киеву Фото: REUTERS.

Варшава не будет дальше делать взносы в программу НАТО по закупкам американского оружия для киевского режима. Об этом журналистам заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info, передает ТАСС.

"Я сообщил генсеку [НАТО Марку Рютте], что мы пока не будем на настоящий момент делать взносы в программу PURL — европейские деньги на американское оружие для Украины", — сказал он.

По словам премьера, такое решение связано с высоким бюджетным дефицитом и расходами на оборону Польши.

Как писал сайт KP.RU, дефицит средств для поддержки киевского режима может привести к скорой капитуляции Украины. По данным швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung, ЕС рассчитывал, что в 2026-2027 годах Киев получит дополнительные 45 млрд евро. Но не все обещанные взносы обеспечены или выплачены, а потребности Киева растут быстрее, чем поступает новая помощь.