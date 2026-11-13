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НовостиОбщество13 ноября 2026 18:48

Бутерброд, форшмак и картофель пай не вошли в итоговый ГОСТ на русскую кухню

В итоговую версию первой редакции ГОСТа на русскую кухню вошли 132 блюда
Мария МАМАЕВА
Бутерброд, форшмак и картофель пай не вошли в итоговый ГОСТ на русскую кухню

Бутерброд, форшмак и картофель пай не вошли в итоговый ГОСТ на русскую кухню

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Бутерброд, форшмак и картофель пай не вошли в итоговую версию ГОСТа на русскую кухню. Это следует из текста документа, опубликованного Росстандартом.

Ранее рецепты всех трех блюд собирались в проекте государственного стандарта на русскую кухню. При этом в окончательную версию первой редакции ГОСТа вошли 132 блюда.

Ранее KP.RU сообщал, что в России появится ГОСТ на русскую кухню. Как заявили представители Роскачества, государственный стандарт начнет работать в РФ уже с 1 января 2027 года, а отечественные предприятия смогут применять его досрочно.

В дальнейшем ведомство планирует регулярно пересматривать и дополнять перечень блюд, входящих в ГОСТ. По словам главы Роскачества Максима Протасова, работа над стандартом для русской кухни стартовала по инициативе профессионального ресторанного сообщества.